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Marketlerin kurban organizasyonuna katılmak caiz midir? 25 Ağustos 2023 3. Bölüm
İslami usûllere göre hayvan kesimi nasıl olmalıdır? 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
Haram para ile kurban kesilebilir mi? 24 Ağustos 2023 1. Bölüm

Marketlerin kurban organizasyonuna katılmak caiz midir?

Önceden kestikleri kurban eti gibi satan marketlerin sattıkları et, kurban eti olur mu?

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