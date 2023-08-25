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Marketlerin kurban organizasyonuna katılmak caiz midir? 25 Ağustos 2023 3. Bölüm
İslami usûllere göre hayvan kesimi nasıl olmalıdır? 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
Haram para ile kurban kesilebilir mi? 24 Ağustos 2023 1. Bölüm

İslami usûllere göre hayvan kesimi nasıl olmalıdır?

Bir hayvanın etinin helal olabilmesi için kesim nasıl olmalıdır?

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