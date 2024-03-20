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Koşmasaydım Yazamazdım - Haruki Murakami 20 Mart 2024 10. Bölüm
Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro 20 Mart 2024 9. Bölüm
Ramazan Sohbetleri - Ahmet Rasim 20 Mart 2024 8. Bölüm
Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri - Necdet Subaşı 13 Mart 2024 7. Bölüm
Peyami Safa - Ramazan Geceleri 13 Mart 2024 6. Bölüm
Klasik Kelamda Büyük Tartışma: Allah’ı Görmek Mümkün mü? 13 Mart 2024 5. Bölüm
Fernando Pessoa - Huzursuzluğun Kitabı 08 Mart 2024 4. Bölüm
Kuşlar ve Zaman - Hüsrev Hatemi 29 Şubat 2024 3. Bölüm
On üç Günün Mektupları - Cemal Süreya 29 Şubat 2024 2. Bölüm
Ivan Sergeyeviç Turgenyev - Bozkırda Bir Kral Lear 29 Şubat 2024 1. Bölüm

Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro

Kazuo Ishiguro'nun Günden Kalanlar isimli eserinden kısa bir bölüm...

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