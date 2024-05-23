VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Saraybosna: Gençliğimden Bir İz Peşinde | Dursun Çiçek 23 Mayıs 2024 34. Bölüm
Kimin Kime Borcu: Sömürge Psikolojisi | Murat Erol 23 Mayıs 2024 33. Bölüm
Yeryüzünde Bir İnci: Ohri | Mustafa İsen 23 Mayıs 2024 32. Bölüm
Kör Hafız'ın Ölümü | Murat Güzel 23 Mayıs 2024 31. Bölüm
Kaderime Yazılmış Şehir: Erzurum | Mustafa İsen 23 Mayıs 2024 30. Bölüm
Haç ile Hilal Arasında İki Yüzyıl | Hasan Mert Kaya 23 Mayıs 2024 29. Bölüm
Bir Deliorman Masalı | Mustafa İsen 23 Mayıs 2024 28. Bölüm
Ölüme Güzelleme | Muhammet Enes Kala 08 Mayıs 2024 27. Bölüm
Şimdi İnsandan Söz Açma Zamanı | Muhammet Enes Kala 08 Mayıs 2024 26. Bölüm
Şifa Arayışının Çok Kısa Bir Tarihi | Aysun Bay Karabulut 08 Mayıs 2024 25. Bölüm
Vücudu Zararlılardan Arındırmak | Aysun Bay Karabulut 08 Mayıs 2024 24. Bölüm
Konumlama Olarak Yerlilik | Murat Erol 08 Mayıs 2024 23. Bölüm
Yaşadığımız Hayat İle İnandığımız Hayat Arasında | Saadettin Acar 08 Mayıs 2024 22. Bölüm
Ailenin Üç Hali | Muhammet Enes Kala 08 Mayıs 2024 21. Bölüm
Elma: Ölümsüzlük Simgesi Bir Meyve | Aysun Bay Karabulut 08 Mayıs 2024 20. Bölüm
Dirilten Edebiyatın Bekçisi: Ahmet Özalp | Zeki Bulduk 08 Mayıs 2024 19. Bölüm
Bir Berber Yazısı | Necdet Subaşı 08 Mayıs 2024 18. Bölüm
Babil Kulesi'nde Bir Masum | Büşra Özkan Yıldız 08 Mayıs 2024 17. Bölüm
Amel Defteri | Zeki Bulduk 08 Mayıs 2024 16. Bölüm
Hakiki Muhatabı Tanıma Rehberi | Zeynep Merdan 08 Mayıs 2024 15. Bölüm
Yazar Kendini Mi İfade Eder Bir Dünya Mı İnşa Eder? | Mehmet Narlı 16 Nisan 2024 14. Bölüm
Küçük İşler | Mehmet Dinç 16 Nisan 2024 13. Bölüm
Dutlar Dökülürken | Turan Karataş 16 Nisan 2024 12. Bölüm
Müslüman Saati - Ahmet Haşim 28 Mart 2024 11. Bölüm
Koşmasaydım Yazamazdım - Haruki Murakami 20 Mart 2024 10. Bölüm
Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro 20 Mart 2024 9. Bölüm
Ramazan Sohbetleri - Ahmet Rasim 20 Mart 2024 8. Bölüm
Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri - Necdet Subaşı 13 Mart 2024 7. Bölüm
Peyami Safa - Ramazan Geceleri 13 Mart 2024 6. Bölüm
Klasik Kelamda Büyük Tartışma: Allah’ı Görmek Mümkün mü? 13 Mart 2024 5. Bölüm
Fernando Pessoa - Huzursuzluğun Kitabı 08 Mart 2024 4. Bölüm
Kuşlar ve Zaman - Hüsrev Hatemi 29 Şubat 2024 3. Bölüm
On üç Günün Mektupları - Cemal Süreya 29 Şubat 2024 2. Bölüm
Ivan Sergeyeviç Turgenyev - Bozkırda Bir Kral Lear 29 Şubat 2024 1. Bölüm

Kimin Kime Borcu: Sömürge Psikolojisi | Murat Erol

Murat Erol'un "Kimin Kime Borcu: Sömürge Psikolojisi" adlı yazısı.

Türkiye'deki baskın milliyetçiliğin temel motivasyonu, koruma ve korunma ekseninde şekillenmiştir.

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