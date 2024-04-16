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Yazar Kendini Mi İfade Eder Bir Dünya Mı İnşa Eder? | Mehmet Narlı 16 Nisan 2024 14. Bölüm
Küçük İşler | Mehmet Dinç 16 Nisan 2024 13. Bölüm
Dutlar Dökülürken | Turan Karataş 16 Nisan 2024 12. Bölüm
Müslüman Saati - Ahmet Haşim 28 Mart 2024 11. Bölüm
Koşmasaydım Yazamazdım - Haruki Murakami 20 Mart 2024 10. Bölüm
Günden Kalanlar - Kazuo Ishiguro 20 Mart 2024 9. Bölüm
Ramazan Sohbetleri - Ahmet Rasim 20 Mart 2024 8. Bölüm
Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri - Necdet Subaşı 13 Mart 2024 7. Bölüm
Peyami Safa - Ramazan Geceleri 13 Mart 2024 6. Bölüm
Klasik Kelamda Büyük Tartışma: Allah’ı Görmek Mümkün mü? 13 Mart 2024 5. Bölüm
Fernando Pessoa - Huzursuzluğun Kitabı 08 Mart 2024 4. Bölüm
Kuşlar ve Zaman - Hüsrev Hatemi 29 Şubat 2024 3. Bölüm
On üç Günün Mektupları - Cemal Süreya 29 Şubat 2024 2. Bölüm
Ivan Sergeyeviç Turgenyev - Bozkırda Bir Kral Lear 29 Şubat 2024 1. Bölüm

Küçük İşler | Mehmet Dinç

Mehmet Dinç'in Muhit Dergisinde yazdığı Küçük İşler adlı yazısı...

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