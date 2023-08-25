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Banka altın hesabı açmak caiz midir? 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
Kar payı ile faiz arasındaki fark nedir? 24 Ağustos 2023 1. Bölüm

Banka altın hesabı açmak caiz midir?

Altın hesabına veya altın fonuna para yatırmak caiz mi? Bankada altın hesabı açmak nasıl caiz olur?

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