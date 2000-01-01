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Kar payı ile faiz arasındaki fark nedir?
Para ile para kazanmak caiz midir? Kar payı ile faiz aynıdır demenin İslam'daki hükmü nedir?
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