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Kar payı ile faiz arasındaki fark nedir?

Para ile para kazanmak caiz midir? Kar payı ile faiz aynıdır demenin İslam'daki hükmü nedir?

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