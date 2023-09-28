VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Düğün salonu işletmek caiz midir? 28 Eylül 2023 12. Bölüm
Kredi kartı bonusunu kullanmak caiz midir? 28 Eylül 2023 11. Bölüm
Tefe - Tüfe ile alışveriş yapmak caiz midir? 28 Eylül 2023 10. Bölüm
Kazancında haram olduğu bilinen kurumla ticari muamele yapmak caiz mi? 28 Eylül 2023 9. Bölüm
Hisse senedi almak caiz midir? 28 Eylül 2023 8. Bölüm
Katılım bankalarının sattığı yatırım fonları caiz midir? 28 Eylül 2023 7. Bölüm
Bir şey satarken kar etmenin ölçüsü nedir? 28 Eylül 2023 6. Bölüm
Yılda bir ton buğday kira alıyorum, öşür vermem gerekir mi? 28 Eylül 2023 5. Bölüm
Aynı cinsten iki malın takas edilmesi caiz midir? 28 Eylül 2023 4. Bölüm
Araç almak için katılım bankasını kullanmak caiz mi? 28 Eylül 2023 3. Bölüm
Banka altın hesabı açmak caiz midir? 09 Eylül 2023 2. Bölüm
Kar payı ile faiz arasındaki fark nedir? 09 Eylül 2023 1. Bölüm

Düğün salonu işletmek caiz midir?

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