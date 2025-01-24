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Anda Olmak

İnanç | Anda Olmak

İnanç insanı dizginleyen bir şey midir?

Prof. Dr. Ömer Türker'in sunumuyla Anda Olmak yeni bölümüyle sizlerle...

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Anda Olmak

İnanç | Anda Olmak
Ölüm | Anda Olmak
Korku | Anda Olmak
Teselli | Anda Olmak
Kibir | Anda Olmak
Rüya | Anda Olmak
Merhamet | Anda Olmak
Yalnızlık | Anda Olmak
İyilik - Kötülük | Anda Olmak
An | Anda Olmak
Özgürlük | Anda Olmak
Para | Anda Olmak
Arabesk | Anda Olmak
Aşk | Anda Olmak

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