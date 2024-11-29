VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Merhamet | Anda Olmak 29 Kasım 2024 8. Bölüm
Yalnızlık | Anda Olmak 22 Kasım 2024 7. Bölüm
İyilik - Kötülük | Anda Olmak 22 Kasım 2024 5. Bölüm
Özgürlük | Anda Olmak 20 Kasım 2024 4. Bölüm
Para | Anda Olmak 20 Kasım 2024 3. Bölüm
Arabesk | Anda Olmak 20 Kasım 2024 2. Bölüm
Aşk | Anda Olmak 20 Kasım 2024 1. Bölüm

Merhamet | Anda Olmak

Merhamet sevgiyle mi yoksa suçlulukla mı ortaya çıkar?

Prof. Dr. Ömer Türker'in sunumuyla Anda Olmak yeni bölümüyle sizlerle...

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Düşünce ve Hayat
-->
Yön Veren Kadınlar
-->
İftar Vakti
-->
Ailede Benden Bize
-->
Anıların İzinde
-->
Vaktin Nakdi
-->
Aramızdaki Kelimeler
-->
Fıkıh Meclisi
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı