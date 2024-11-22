VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Yalnızlık | Anda Olmak 22 Kasım 2024 7. Bölüm
İyilik - Kötülük | Anda Olmak 22 Kasım 2024 5. Bölüm
Özgürlük | Anda Olmak 20 Kasım 2024 4. Bölüm
Para | Anda Olmak 20 Kasım 2024 3. Bölüm
Arabesk | Anda Olmak 20 Kasım 2024 2. Bölüm
Aşk | Anda Olmak 20 Kasım 2024 1. Bölüm

Yalnızlık | Anda Olmak

Modern dünya insanı neden yalnız bırakamaz?

Prof. Dr. Ömer Türker'in sunumuyla Anda Olmak yeni bölümüyle sizlerle...

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Hekimce
-->
Hac Sohbetleri
-->
Şehrin Ruhu
-->
Mehmet Kemiksiz İlahileri
-->
Mürekkep Damlaları
-->
Divan
-->
Bizim Sanatımız
-->
Rahmet Elçisi
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı