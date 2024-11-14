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14 Kasım 2024 5. Bölüm
30 Ekim 2024 4. Bölüm
14 Kasım 2024 3. Bölüm
30 Ekim 2024 2. Bölüm
30 Ekim 2024 1. Bölüm
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İyilik - Kötülük - Anda Olmak
Herkes özünde iyiyse bu kadar kötülük neden var?
Prof. Dr. Ömer Türker'in sunumuyla Anda Olmak yeni bölümüyle sizlerle...
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