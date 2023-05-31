26. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu

Bu bölümde Prof. Dr. Eşref Altaş'ın konuğu Prof. Dr. Mehmet Çiçek oldu.

Ali Kuşçu hakkında hangi kaynaklardan bilgi edinmekteyiz? Ali Kuşçu'nun hayatı ve ilmi faaliyetleri nelerdir? Ali Kuşçu kimlerden etkilenmiştir? Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler programının bu bölümüne Prof. Dr. Mehmet Çiçek konuk oldu.

00:00 Göğerenler

01:15 Hayatı ve fikirleriyle Ali Kuşçu

06:13 Bir müfessir olarak Ali Kuşçu

08:23 Ali Kuşçu'nun fikri anlam dünyası

13:25 Ali Kuşçu'nun yaşadığı dönem

18:43 Ali Kuşçu hakkında hangi kaynaklardan bilgi edinmekteyiz?

22:17 Semerkant'tan İstanbul'a bir bilim insanı: Ali Kuşçu

25:30 Yaşadığı döneme damga vuran bir bilim adamı: Ali Kuşçu

30:00 Ali Kuşçu'nun siyasi ilişkileri

34:45 Ali Kuşçu'nun Uzun Hasan ile olan irtibatı

38:25 Ali Kuşçu'nun hayatı ve ilmi faaliyetleri

51:30 Ali Kuşçu'nun eserleri ve düşünce dünyası

1:01:45 Ali Kuşçu'nun felsefi ve kelami yönü

1:05:20 Ali Kuşçu kimlerden etkilenmiştir?

1:23:45 Yaşadığı döneme damga vuran bir bilim adamı: Ali Kuşçu

1:30:30 Tefsir geleneğinde şerh ve haşiyelerin konumu