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27. Bölüm I Süleyman Çelebi 31 Mayıs 2023 08:05
26. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu 05 Haziran 2023 07:06
25. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Curcânî 05 Haziran 2023 05:06
24. Bölüm I Hayatı ve Fikirleriyle Veliyyüddin Carullah 01 Haziran 2023 12:06
23. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Teftazani 20 Mayıs 2023 04:05
22. Bölüm I Yanyalı Esad Efendi 20 Mayıs 2023 04:05
21. Bölüm | Necmeddin En- Nahcuvani 20 Mayıs 2023 04:05
20. Bölüm | Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmet Efendi 20 Mayıs 2023 04:05
19. Bölüm I Nureddin Cerrahi 18 Mart 2023 11:03
17. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Kemalpaşazade 20 Mayıs 2023 04:05
16. Bölüm I Ebu Eyyûb el-Ensarî 20 Mayıs 2023 04:05
15. Bölüm | Hayatları ve Fikirleriyle Yazıcızadeler 20 Mayıs 2023 04:05
14. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Molla Câmî 20 Mayıs 2023 04:05
13. Bölüm "Seyyid Şerif Cürcani" 20 Mayıs 2023 03:05
12. Bölüm Hayatı ve fikirleriyle "Aşık Paşa" 20 Mayıs 2023 03:05
11. Bölüm "Ahmed er-Rifâi" 20 Mayıs 2023 02:05
10. Bölüm "Taşköprülüzade Ahmed Efendi" 20 Mayıs 2023 01:05
9. Bölüm "İsmail Gelenbevi" 20 Mayıs 2023 01:05
8. Bölüm "Hacı Bayram Veli" Göğerenler 20 Mayıs 2023 01:05
7. Bölüm "Ahmet Yesevi" 20 Mayıs 2023 01:05
6. Bölüm "Kutbüddin Şirazi" 20 Mayıs 2023 12:05
5. Bölüm "Yunus Emre" 20 Mayıs 2023 12:05
4. Bölüm "İbn'ül Arabi" 18 Mayıs 2023 04:05
3. Bölüm "Müeyyedzade Abdürrahim Efendi" 18 Mayıs 2023 03:05
2. Bölüm "Siraceddin El- Urmevi" 18 Mayıs 2023 03:05
1. Bölüm "Hz. Mevlana" 18 Mayıs 2023 03:05

26. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu

Bu bölümde Prof. Dr. Eşref Altaş'ın konuğu Prof. Dr. Mehmet Çiçek oldu.

Ali Kuşçu hakkında hangi kaynaklardan bilgi edinmekteyiz? Ali Kuşçu'nun hayatı ve ilmi faaliyetleri nelerdir? Ali Kuşçu kimlerden etkilenmiştir? Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler programının bu bölümüne Prof. Dr. Mehmet Çiçek konuk oldu.

00:00 Göğerenler

01:15 Hayatı ve fikirleriyle Ali Kuşçu

06:13 Bir müfessir olarak Ali Kuşçu

08:23 Ali Kuşçu'nun fikri anlam dünyası

13:25 Ali Kuşçu'nun yaşadığı dönem

18:43 Ali Kuşçu hakkında hangi kaynaklardan bilgi edinmekteyiz?

22:17 Semerkant'tan İstanbul'a bir bilim insanı: Ali Kuşçu

25:30 Yaşadığı döneme damga vuran bir bilim adamı: Ali Kuşçu

30:00 Ali Kuşçu'nun siyasi ilişkileri

34:45 Ali Kuşçu'nun Uzun Hasan ile olan irtibatı

38:25 Ali Kuşçu'nun hayatı ve ilmi faaliyetleri

51:30 Ali Kuşçu'nun eserleri ve düşünce dünyası

1:01:45 Ali Kuşçu'nun felsefi ve kelami yönü

1:05:20 Ali Kuşçu kimlerden etkilenmiştir?

1:23:45 Yaşadığı döneme damga vuran bir bilim adamı: Ali Kuşçu

1:30:30 Tefsir geleneğinde şerh ve haşiyelerin konumu

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