26. Bölüm | Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu
Bu bölümde Prof. Dr. Eşref Altaş'ın konuğu Prof. Dr. Mehmet Çiçek oldu.
Ali Kuşçu hakkında hangi kaynaklardan bilgi edinmekteyiz? Ali Kuşçu'nun hayatı ve ilmi faaliyetleri nelerdir? Ali Kuşçu kimlerden etkilenmiştir? Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler programının bu bölümüne Prof. Dr. Mehmet Çiçek konuk oldu.
00:00 Göğerenler
01:15 Hayatı ve fikirleriyle Ali Kuşçu
06:13 Bir müfessir olarak Ali Kuşçu
08:23 Ali Kuşçu'nun fikri anlam dünyası
13:25 Ali Kuşçu'nun yaşadığı dönem
18:43 Ali Kuşçu hakkında hangi kaynaklardan bilgi edinmekteyiz?
22:17 Semerkant'tan İstanbul'a bir bilim insanı: Ali Kuşçu
25:30 Yaşadığı döneme damga vuran bir bilim adamı: Ali Kuşçu
30:00 Ali Kuşçu'nun siyasi ilişkileri
34:45 Ali Kuşçu'nun Uzun Hasan ile olan irtibatı
38:25 Ali Kuşçu'nun hayatı ve ilmi faaliyetleri
51:30 Ali Kuşçu'nun eserleri ve düşünce dünyası
1:01:45 Ali Kuşçu'nun felsefi ve kelami yönü
1:05:20 Ali Kuşçu kimlerden etkilenmiştir?
1:23:45 Yaşadığı döneme damga vuran bir bilim adamı: Ali Kuşçu
1:30:30 Tefsir geleneğinde şerh ve haşiyelerin konumu