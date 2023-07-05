VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Hayatı ve Fikirleriyle Melaye Ciziri | Göğerenler 05 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Ahmed-i Hani | Göğerenler 04 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
Abdullah Bosnevi | Göğerenler 04 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
Mehmet Emin Üsküdarî | Göğerenler 16 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle İmam Birgivi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
İsmail Hakkı Bursevi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Hayatı ve fikirleriyle Süleyman Çelebi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu I Göğerenler 16 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu I Göğerenler 16 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Veliyyüddin Carullah I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Curcani I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Teftazani I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Yanyalı Esad Efendi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Necmeddin En- Nahcuvani I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmet Efendi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Nureddin Cerrahi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Hayatı ve fikirleriyle Hacı Bektaş-ı Veli | Göğerenler 05 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
Ebu Eyyûb el-Ensarî I Göğerenler 05 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Kemalpaşazade I Göğerenler 05 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
Hayatları ve Fikirleriyle Yazıcızadeler I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Molla Câmî I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
"Seyyid Şerif Cürcani" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Hayatı ve fikirleriyle "Aşık Paşa" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
"Ahmed er-Rifâi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
"Taşköprülüzade Ahmed Efendi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
"İsmail Gelenbevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
"Hacı Bayram Veli" Göğerenler I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
"Ahmet Yesevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
"Kutbüddin Şirazi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
"Yunus Emre" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
"İbn'ül Arabi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
"Müeyyedzade Abdürrahim Efendi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
"Siraceddin El- Urmevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
"Hz. Mevlana" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Hayatı ve fikirleriyle Hacı Bektaş-ı Veli | Göğerenler

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'ya ne zaman geldi?

Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Aktüel Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç'in katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hacı Bektaş-ı Veli
05:00 Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı dönem
15:36 Tarihi şahsiyeti ve menkıbevi kişiliğiyle Hacı Bektaş-ı Veli
18:52 Menkıbeler güvenilir kaynaklar mıdır?
25:09 Velayetname eserinin içeriği ve fikri anlam dünyası
26:57 Hacı Bektaş-ı Veli'nin entelektüel hikayesi
28:35 Neden Hacı neden Bektaş ve neden Veli?
38:30 Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'ya ne zaman geldi?
46:47 Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı tarihsel ortam
52:01 Makalat eserinin içeriği ve fikri anlam dünyası
52:59 Makalat eseri Hacı Bektaş-ı Veli'ye mi ait?
1:11:09 Makalat'ta dört kapı kırk makam
1:18:23 Hacı Bektaş-ı Veli sonrası Bektaşilik için kırılma noktaları nelerdir?

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