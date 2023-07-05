Hayatı ve fikirleriyle Hacı Bektaş-ı Veli | Göğerenler

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'ya ne zaman geldi?

Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Aktüel Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Hakan Kekeç'in katkılarıyla sizlerle...

00:00 Hacı Bektaş-ı Veli

05:00 Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı dönem

15:36 Tarihi şahsiyeti ve menkıbevi kişiliğiyle Hacı Bektaş-ı Veli

18:52 Menkıbeler güvenilir kaynaklar mıdır?

25:09 Velayetname eserinin içeriği ve fikri anlam dünyası

26:57 Hacı Bektaş-ı Veli'nin entelektüel hikayesi

28:35 Neden Hacı neden Bektaş ve neden Veli?

38:30 Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'ya ne zaman geldi?

46:47 Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı tarihsel ortam

52:01 Makalat eserinin içeriği ve fikri anlam dünyası

52:59 Makalat eseri Hacı Bektaş-ı Veli'ye mi ait?

1:11:09 Makalat'ta dört kapı kırk makam

1:18:23 Hacı Bektaş-ı Veli sonrası Bektaşilik için kırılma noktaları nelerdir?