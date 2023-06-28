Hayatı ve Fikirleriyle Ahmed-i Hani | Göğerenler
Göğerenler'in bu bölümüne Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit konuk oldu.
Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler programının bu bölümüne Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit konuk oldu.
00:00 Göğerenler
03:00 Hayatı ve Fikirleriyle Ahmed-i Hani
11:00 Anadolu'nun manevi mimarlarından: Ahmed-i Hani
22:00 Ahmed-i Hani'nin fikri anlam dünyası
28:30 Mem-ü Zin'in yazılma hikayesi
30:30 Ahmed-i Hani'nin hayatına dair menkıbeler
35:00 Ahmed-i Hani kimlerden etkilenmiştir?
42:00 Ahmed-i Hani'nin entelektüel hikayesi
47:00 Ahmed-i Hani'nin hayatının son yılları ve vefatı
51:00 Ahmed-i Hani'nin öğrencileri kimlerdir?
56:30 Ahmed-i Hani kimlerden etkilemiştir?
01:04:00 Ahmed-i Hani'nin eserleri nelerdir?
01:14:00 Ahmed-i Hani'nin eserlerinin alımlanması ve anlaşılması
01:21:00 Mem-ü Zin eserinin içeriği ve şerhleri
01:32:00 Ahmed-i Hani'nin "Akida İman" eseri