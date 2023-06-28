VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Hayatı ve Fikirleriyle Ahmed-i Hani | Göğerenler 28 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Mehmet Emin Üsküdarî | Göğerenler 16 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle İmam Birgivi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
İsmail Hakkı Bursevi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Hayatı ve fikirleriyle Süleyman Çelebi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu I Göğerenler 16 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu I Göğerenler 16 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Veliyyüddin Carullah I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Curcani I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Teftazani I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Yanyalı Esad Efendi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Necmeddin En- Nahcuvani I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmet Efendi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Nureddin Cerrahi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Kemalpaşazade I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Ebu Eyyûb el-Ensarî I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Hayatları ve Fikirleriyle Yazıcızadeler I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Molla Câmî I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
"Seyyid Şerif Cürcani" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Hayatı ve fikirleriyle "Aşık Paşa" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
"Ahmed er-Rifâi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
"Taşköprülüzade Ahmed Efendi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
"İsmail Gelenbevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
"Hacı Bayram Veli" Göğerenler I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
"Ahmet Yesevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
"Kutbüddin Şirazi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
"Yunus Emre" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
"İbn'ül Arabi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
"Müeyyedzade Abdürrahim Efendi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
"Siraceddin El- Urmevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
"Hz. Mevlana" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Hayatı ve Fikirleriyle Ahmed-i Hani | Göğerenler

Göğerenler'in bu bölümüne Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit konuk oldu.

Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler programının bu bölümüne Prof. Dr. Mehmet Salih Geçit konuk oldu.

00:00 Göğerenler

03:00 Hayatı ve Fikirleriyle Ahmed-i Hani

11:00 Anadolu'nun manevi mimarlarından: Ahmed-i Hani

22:00 Ahmed-i Hani'nin fikri anlam dünyası

28:30 Mem-ü Zin'in yazılma hikayesi

30:30 Ahmed-i Hani'nin hayatına dair menkıbeler

35:00 Ahmed-i Hani kimlerden etkilenmiştir?

42:00 Ahmed-i Hani'nin entelektüel hikayesi

47:00 Ahmed-i Hani'nin hayatının son yılları ve vefatı

51:00 Ahmed-i Hani'nin öğrencileri kimlerdir?

56:30 Ahmed-i Hani kimlerden etkilemiştir?

01:04:00 Ahmed-i Hani'nin eserleri nelerdir?

01:14:00 Ahmed-i Hani'nin eserlerinin alımlanması ve anlaşılması

01:21:00 Mem-ü Zin eserinin içeriği ve şerhleri

01:32:00 Ahmed-i Hani'nin "Akida İman" eseri

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