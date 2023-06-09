Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu I Göğerenler
Ali Kuşçu niçin Semerkant'tan ayrıldı?
Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 27. bölümünde Ali Kuşçu konuşuluyor... Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Dr. Hasan Umut'un katkılarıyla sizlerle...
00:00 Göğerenler
01:00 Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu
03:00 Ali Kuşçu ve Semerkant Okulu
08:00 Ali Kuşçu Kimlerden Etkilenmiştir?
14:00 Osmanlı'da Hocaların Hocası: Kadızade-i Rumi
17:00 Ali Kuşçu Niçin Semerkant'tan Ayrıldı?
25:00 Semerkant'tan İstanbul'a Bir Bilim İnsanı: Ali Kuşçu
30:00 Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'dan Ne İstedi?
32:00 15. Yüzyılın Astronomi ve Matematik Alimi: Ali Kuşçu
36:00 İslam Bilim Tarihinde Astronomi
50:00 Astroloji ve Astronomi Arasındaki Fark Nedir?
56:00 Semerkant (Uluğbey) Rasathanesi ve Ali Kuşçu
01:18:00 Ali Kuşçu ve Risale-i Fi'l Fethiye
01:32:00 Ali Kuşçu'nun Fikri Anlam Dünyası