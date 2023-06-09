VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Hayatı ve Fikirleriyle İmam Birgivi I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
İsmail Hakkı Bursevi I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Hayatı ve fikirleriyle Süleyman Çelebi I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Hayatı ve Fikirleriyle Veliyyüddin Carullah I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Hayatı ve Fikirleriyle Curcani I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Hayatı ve Fikirleriyle Teftazani I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Yanyalı Esad Efendi I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Necmeddin En- Nahcuvani I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmet Efendi I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Nureddin Cerrahi I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Hayatı ve Fikirleriyle Kemalpaşazade I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Ebu Eyyûb el-Ensarî I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Hayatları ve Fikirleriyle Yazıcızadeler I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Hayatı ve Fikirleriyle Molla Câmî I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"Seyyid Şerif Cürcani" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
Hayatı ve fikirleriyle "Aşık Paşa" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"Ahmed er-Rifâi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"Taşköprülüzade Ahmed Efendi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"İsmail Gelenbevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"Hacı Bayram Veli" Göğerenler I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"Ahmet Yesevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"Kutbüddin Şirazi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"Yunus Emre" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"İbn'ül Arabi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"Müeyyedzade Abdürrahim Efendi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"Siraceddin El- Urmevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06
"Hz. Mevlana" I Göğerenler 09 Haziran 2023 03:06

Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu I Göğerenler

Ali Kuşçu niçin Semerkant'tan ayrıldı?

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 27. bölümünde Ali Kuşçu konuşuluyor... Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Dr. Hasan Umut'un katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

01:00 Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu

03:00 Ali Kuşçu ve Semerkant Okulu

08:00 Ali Kuşçu Kimlerden Etkilenmiştir?

14:00 Osmanlı'da Hocaların Hocası: Kadızade-i Rumi

17:00 Ali Kuşçu Niçin Semerkant'tan Ayrıldı?

25:00 Semerkant'tan İstanbul'a Bir Bilim İnsanı: Ali Kuşçu

30:00 Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'dan Ne İstedi?

32:00 15. Yüzyılın Astronomi ve Matematik Alimi: Ali Kuşçu

36:00 İslam Bilim Tarihinde Astronomi

50:00 Astroloji ve Astronomi Arasındaki Fark Nedir?

56:00 Semerkant (Uluğbey) Rasathanesi ve Ali Kuşçu

01:18:00 Ali Kuşçu ve Risale-i Fi'l Fethiye

01:32:00 Ali Kuşçu'nun Fikri Anlam Dünyası

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