Abdullah Bosnevi | Göğerenler
Bu bölümde hayatı ve fikirleriyle Abdullah Bosnevi'nin hayatından bahsedildi.
Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 32. bölümünde Abdullah Bosnevi konuşuluyor... Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Dr. Abdullah Çakır'ın katkılarıyla sizlerle...
00:00 Göğerenler
02:00 Kütahya'nın alim ve sufileri nelerdir?
07:30 Hayatı ve fikirleriyle Abdullah Bosnevi
15:15 Osmanlı fikir dünyası ve Kütahyalı mutasavvıflar
22:30 Kütahya'nın manevi mimarları
31:30 Abdullah Bosnevi'nin doğumu ve ilk eğitimi
37:00 Abdullah Bosnevi'nin yaşadığı dönem
41:00 Abdullah Bosnevi'nin aldığı eğitim
51:00 Abdullah Bosnevi'nin yaşadığı dönemde gerçekleşen önemli olaylar
01:01:00 Abdullah Bosnevi'nin hayatının son yılları ve vefatı
01:06:00 Abdullah Bosnevi'nin talebeleri nelerdir?
01:09:00 Abdullah Bosnevi'nin eserleri nelerdir?
01:12:00 Abdullah Bosnevi'nin Fusüs Şerhi
01:20:00 Abdullah Bosnevi'nin Fusüs şerhi neden önemlidir?
01:26:00 Abdullah Bosnevi'nin fikri anlam dünyası
01:32:00 Abdullah Bosnevi'nin düşüncesinin esasları
01:35:00 Abdullah Bosnevi'nin anlaşılması ve etkisi