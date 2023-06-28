VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Hayatı ve Fikirleriyle Ahmed-i Hani | Göğerenler 28 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Abdullah Bosnevi | Göğerenler 29 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Mehmet Emin Üsküdarî | Göğerenler 16 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle İmam Birgivi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
İsmail Hakkı Bursevi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Hayatı ve fikirleriyle Süleyman Çelebi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu I Göğerenler 16 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Ali Kuşçu I Göğerenler 16 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Veliyyüddin Carullah I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Curcani I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Teftazani I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Yanyalı Esad Efendi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Necmeddin En- Nahcuvani I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmet Efendi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Nureddin Cerrahi I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Kemalpaşazade I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Ebu Eyyûb el-Ensarî I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Hayatları ve Fikirleriyle Yazıcızadeler I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Hayatı ve Fikirleriyle Molla Câmî I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
"Seyyid Şerif Cürcani" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Hayatı ve fikirleriyle "Aşık Paşa" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
"Ahmed er-Rifâi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
"Taşköprülüzade Ahmed Efendi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
"İsmail Gelenbevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
"Hacı Bayram Veli" Göğerenler I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
"Ahmet Yesevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
"Kutbüddin Şirazi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
"Yunus Emre" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
"İbn'ül Arabi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
"Müeyyedzade Abdürrahim Efendi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
"Siraceddin El- Urmevi" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
"Hz. Mevlana" I Göğerenler 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Abdullah Bosnevi | Göğerenler

Bu bölümde hayatı ve fikirleriyle Abdullah Bosnevi'nin hayatından bahsedildi.

Anadolu'da hayat sürmüş alim ve ariflerin biyografisini konu alan Göğerenler'in 32. bölümünde Abdullah Bosnevi konuşuluyor... Prof. Dr. Eşref Altaş'ın hazırlayıp sunduğu Göğerenler, Dr. Abdullah Çakır'ın katkılarıyla sizlerle...

00:00 Göğerenler

02:00 Kütahya'nın alim ve sufileri nelerdir?

07:30 Hayatı ve fikirleriyle Abdullah Bosnevi

15:15 Osmanlı fikir dünyası ve Kütahyalı mutasavvıflar

22:30 Kütahya'nın manevi mimarları

31:30 Abdullah Bosnevi'nin doğumu ve ilk eğitimi

37:00 Abdullah Bosnevi'nin yaşadığı dönem

41:00 Abdullah Bosnevi'nin aldığı eğitim

51:00 Abdullah Bosnevi'nin yaşadığı dönemde gerçekleşen önemli olaylar

01:01:00 Abdullah Bosnevi'nin hayatının son yılları ve vefatı

01:06:00 Abdullah Bosnevi'nin talebeleri nelerdir?

01:09:00 Abdullah Bosnevi'nin eserleri nelerdir?

01:12:00 Abdullah Bosnevi'nin Fusüs Şerhi

01:20:00 Abdullah Bosnevi'nin Fusüs şerhi neden önemlidir?

01:26:00 Abdullah Bosnevi'nin fikri anlam dünyası

01:32:00 Abdullah Bosnevi'nin düşüncesinin esasları

01:35:00 Abdullah Bosnevi'nin anlaşılması ve etkisi

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Medeniyet Mirası
-->
Mesut Uçakan ile Sonsuz Kareler
-->
Gönül Coğrafyamız
-->
Kitabiyat
-->
Mübarek Geceler
-->
Sahur Sevinci
-->
Millet Kıraathanesi
-->
Kendini Bilmek
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı