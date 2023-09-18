VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Enstrüman Yapımı: Mızıka 18 Eylül 2023 9. Bölüm
Pan Flüt yapımı 26 Temmuz 2023 1. Bölüm
Marakas yapımı 26 Temmuz 2023 2. Bölüm
Kapı süsü yapımı 26 Temmuz 2023 3. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Yüzen Kapaklar 12 Ağustos 2023 4. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Yüzen Tırtıllar 12 Ağustos 2023 5. Bölüm
Rengarenk Fener 22 Ağustos 2023 6. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Renkli Açan Çiçekler 31 Ağustos 2023 7. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Köpükten Baloncuklar 04 Eylül 2023 8. Bölüm

Enstrüman Yapımı: Mızıka

Bu serimizde enstrümanları hem tanıyor hem de kendimiz yapıyoruz.

Videoyu izleyerek siz de kendi mızıkanızı yapabilirsiniz.

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Açık Medeniyet
-->
Bayram Sohbetleri
-->
Cuma Sohbeti
-->
Kitabiyat
-->
Düşünce ve Hayat
-->
Kürsü
-->
Ahmet Hakkı Turabi İlahileri
-->
Hayata Dokunmak
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı