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18 Eylül 2023 9. Bölüm
26 Temmuz 2023 1. Bölüm
26 Temmuz 2023 2. Bölüm
26 Temmuz 2023 3. Bölüm
12 Ağustos 2023 4. Bölüm
12 Ağustos 2023 5. Bölüm
22 Ağustos 2023 6. Bölüm
31 Ağustos 2023 7. Bölüm
04 Eylül 2023 8. Bölüm
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Enstrüman Yapımı: Mızıka
Bu serimizde enstrümanları hem tanıyor hem de kendimiz yapıyoruz.
Videoyu izleyerek siz de kendi mızıkanızı yapabilirsiniz.
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