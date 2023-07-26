VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Pan Flüt yapımı 26 Temmuz 2023 | 1. Bölüm
Marakas yapımı 26 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
Kapı süsü yapımı 26 Temmuz 2023 | 3. Bölüm

Kapı süsü yapımı

Size uzun ve sıcak yaz günlerinde evde, ailenizle, arkadaşlarınızla yapabileceğiniz yeni bir yaz etkinliğiyle geldik. Haydi, o zaman "Kapı Süsü" yapalım!

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Medeniyet Mirası
-->
Mesut Uçakan ile Sonsuz Kareler
-->
Lugat
-->
Düşünce ve Hayat
-->
İnsana Değer
-->
Ufuk Çizgisi
-->
Mürekkep Damlaları
-->
Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve İnsan
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı