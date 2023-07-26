VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Pan Flüt yapımı 26 Temmuz 2023 1. Bölüm
Marakas yapımı 26 Temmuz 2023 2. Bölüm
Kapı süsü yapımı 26 Temmuz 2023 3. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Yüzen Kapaklar 12 Ağustos 2023 4. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Yüzen Tırtıllar 12 Ağustos 2023 5. Bölüm
Rengarenk Fener 22 Ağustos 2023 6. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Renkli Açan Çiçekler 31 Ağustos 2023 7. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Köpükten Baloncuklar 04 Eylül 2023 8. Bölüm
Enstrüman Yapımı: Mızıka 18 Eylül 2023 9. Bölüm
Kendini Süren Araba 04 Ekim 2023 10. Bölüm

Kendini Süren Araba

Heyy arkadaşlar! Haydi, içinizdeki sanatçıyı uyandırın! Hep birlikte balon yardımıyla kendini süren bir araba yapalım!

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CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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