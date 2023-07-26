VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Pan Flüt yapımı 26 Temmuz 2023 1. Bölüm
Marakas yapımı 26 Temmuz 2023 2. Bölüm
Kapı süsü yapımı 26 Temmuz 2023 3. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Yüzen Kapaklar 12 Ağustos 2023 4. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Yüzen Tırtıllar 12 Ağustos 2023 5. Bölüm
Rengarenk Fener 22 Ağustos 2023 6. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Renkli Açan Çiçekler 31 Ağustos 2023 7. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Köpükten Baloncuklar 04 Eylül 2023 8. Bölüm
Enstrüman Yapımı: Mızıka 18 Eylül 2023 9. Bölüm
Kendini Süren Araba 04 Ekim 2023 10. Bölüm
Enstrüman Yapımı: Saz 18 Ekim 2023 11. Bölüm
Sanat Etkinliği: Rüzgârgülü 18 Ekim 2023 12. Bölüm
Kendi potamızı yapalım 23 Kasım 2023 13. Bölüm
Sanat Etkinliği: Uçan Top 23 Kasım 2023 14. Bölüm
Rulo Dürbün 04 Aralık 2023 15. Bölüm
Sanat Etkinliği: Uzay Roketi 12 Aralık 2023 16. Bölüm
Sanat Etkinliği: Oyuncak At 08 Ocak 2024 17. Bölüm

Sanat Etkinliği: Oyuncak At

Haydi, içinizdeki sanatçıyı uyandırın! Hep birlikte sevimli bir oyuncak at yapalım.

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CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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