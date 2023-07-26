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26 Temmuz 2023 | 1. Bölüm
26 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
26 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
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Marakas yapımı
Marakas, içi oyuk olan ve gövdesinde bulunan parçalar sayesinde kendisini sallayınca ses çıkaran bir müzik aletidir.
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