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Pan Flüt yapımı 26 Temmuz 2023 | 1. Bölüm
Marakas yapımı 26 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
Kapı süsü yapımı 26 Temmuz 2023 | 3. Bölüm

Marakas yapımı

Marakas, içi oyuk olan ve gövdesinde bulunan parçalar sayesinde kendisini sallayınca ses çıkaran bir müzik aletidir.

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