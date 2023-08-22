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Rengarenk Fener 22 Ağustos 2023 6. Bölüm
Pan Flüt yapımı 26 Temmuz 2023 1. Bölüm
Marakas yapımı 26 Temmuz 2023 2. Bölüm
Kapı süsü yapımı 26 Temmuz 2023 3. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Yüzen Kapaklar 12 Ağustos 2023 4. Bölüm
Yaz Etkinlikleri: Yüzen Tırtıllar 12 Ağustos 2023 5. Bölüm

Rengarenk Fener

Bu videomuzda kavanoz ve renkli kağıtlar kullanarak bir fener yapıyoruz.

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