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22 Ağustos 2023 6. Bölüm
26 Temmuz 2023 1. Bölüm
26 Temmuz 2023 2. Bölüm
26 Temmuz 2023 3. Bölüm
12 Ağustos 2023 4. Bölüm
12 Ağustos 2023 5. Bölüm
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Rengarenk Fener
Bu videomuzda kavanoz ve renkli kağıtlar kullanarak bir fener yapıyoruz.
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