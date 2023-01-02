18. Bölüm | Halis Aydemir

Halis Aydemir Vav TV'ye konuk oldu. Anıların İzinde programına Prof. Dr. Halis Aydemir konuk oldu.

Önemli şahsiyetlerin biyografilerinden bahsedildiği Anıların İzinde programında Prof. Dr. Halis Aydemir kendi hayat hikayesini bizlerle paylaştı. Peki Halis Aydemir kimdir? Prof. Dr. Halis Aydemir nerede doğdu? Halis Aydemir'in çocukluğu hangi ülkelerde geçti? Halis Aydemir Youtube'da hangi dini dersleri veriyor? Prof. Dr. Halis Aydemir hangi ülkelerde hangi okullarda eğitim gördü? Dini eğitimini ilk nerede tamamladı?

Bütün bu soruların cevabını Prof. Dr. Halis Aydemir bizlerle Anıların İzinde programında paylaştı. Fehmi Atay'ın sunumuyla Anıların İzinde 18. bölümü ile sizlerle

Prof. Dr. Halis Aydemir, Vav TV "Anıların İzinde" programında Fehmi Atay Bey'ın konuğu oldu.

00:00 Anıların İzinde

03:00 Halis Aydemir'in Çocukluğu

12:00 Halis Aydemir'in Hatıraları

16:12 Prof. Dr. Halis Aydemir

19:40 Prof. Dr. Halis Aydemir

25:00 Halis Aydemir'in Arabistan Yılları

27:00 -- Halis Aydemir'in Hayatını Değiştiren Anısı

34:00 -- Prof. Dr. Aydemir'in Arabistan'da Okul Yılları

38:00 --- Halis Aydemir'in Ailesi İle Arabistan'daki Kitap Ticareti

45:00 -- Halis Aydemir'in Medine Yılları

48:00 -- Halis Aydemir'in Arabistan'a İlk Gidişi

01:02:00 -- Halis Aydemir'in Arabistan Yolculuğu