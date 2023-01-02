18. Bölüm | Halis Aydemir

Halis Aydemir Vav TV'ye konuk oldu. Anıların İzinde programına Prof. Dr. Halis Aydemir konuk oldu.
Önemli şahsiyetlerin biyografilerinden bahsedildiği Anıların İzinde programında Prof. Dr. Halis Aydemir kendi hayat hikayesini bizlerle paylaştı. Peki Halis Aydemir kimdir? Prof. Dr. Halis Aydemir nerede doğdu? Halis Aydemir'in çocukluğu hangi ülkelerde geçti? Halis Aydemir Youtube'da hangi dini dersleri veriyor? Prof. Dr. Halis Aydemir hangi ülkelerde hangi okullarda eğitim gördü? Dini eğitimini ilk nerede tamamladı?
Bütün bu soruların cevabını Prof. Dr. Halis Aydemir bizlerle Anıların İzinde programında paylaştı. Fehmi Atay'ın sunumuyla Anıların İzinde 18. bölümü ile sizlerle
Prof. Dr. Halis Aydemir, Vav TV "Anıların İzinde" programında Fehmi Atay Bey'ın konuğu oldu.
00:00 Anıların İzinde
03:00 Halis Aydemir'in Çocukluğu
12:00 Halis Aydemir'in Hatıraları
16:12 Prof. Dr. Halis Aydemir
19:40 Prof. Dr. Halis Aydemir
25:00 Halis Aydemir'in Arabistan Yılları
27:00 -- Halis Aydemir'in Hayatını Değiştiren Anısı
34:00 -- Prof. Dr. Aydemir'in Arabistan'da Okul Yılları
38:00 --- Halis Aydemir'in Ailesi İle Arabistan'daki Kitap Ticareti
45:00 -- Halis Aydemir'in Medine Yılları
48:00 -- Halis Aydemir'in Arabistan'a İlk Gidişi
01:02:00 -- Halis Aydemir'in Arabistan Yolculuğu