22. Bölüm | Yahyahan Güney

Bu bölümde Uzm. Dr. Yahyahan Güney, Yeryüzü Doktorları Derneği'nin faaliyetleri konuşuldu.

06 Ocak 2023 | 17:15
VİDEO DEVAM EDİYOR

Anıların İzinde programına bu Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney konuk oldu. Önemli şahsiyetlerin biyografilerinden bahsedildiği Anıların İzinde programında Yahyahan Güney kendi hayat hikayesini bizlerle paylaştı.

00:00 Anıların İzinde

10:00 Yahyahan Güney'in Ailesi

17:00 Yahyahan Güney'in Hayat Hikayesi

22:00 Yeryüzü Doktorları'nın Faaliyetleri

25:00 Yeryüzü Doktorları'nın Filistin'deki Faaliyetleri

28:00 Yahyahan Güney'in Çocukluğu

37:00 Yeryüzü Doktorları'nın Afrika'daki Faaliyetleri

44:00 Yahyahan Güney'in Eğitim Faaliyetleri

50:00 Yahyahan Güney, Neden Doktorluğu Seçti?

01:20:00 Yahyahan Güney Nerelerde Hekimlik Yaptı?

01:40:00 Yeryüzü Doktorları'nın Faaliyetleri

01:45:00 Hatırası olan fotoğraflar...

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