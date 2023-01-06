22. Bölüm | Yahyahan Güney

Anıların İzinde programına bu Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney konuk oldu. Önemli şahsiyetlerin biyografilerinden bahsedildiği Anıların İzinde programında Yahyahan Güney kendi hayat hikayesini bizlerle paylaştı.
00:00 Anıların İzinde
10:00 Yahyahan Güney'in Ailesi
17:00 Yahyahan Güney'in Hayat Hikayesi
22:00 Yeryüzü Doktorları'nın Faaliyetleri
25:00 Yeryüzü Doktorları'nın Filistin'deki Faaliyetleri
28:00 Yahyahan Güney'in Çocukluğu
37:00 Yeryüzü Doktorları'nın Afrika'daki Faaliyetleri
44:00 Yahyahan Güney'in Eğitim Faaliyetleri
50:00 Yahyahan Güney, Neden Doktorluğu Seçti?
01:20:00 Yahyahan Güney Nerelerde Hekimlik Yaptı?
01:40:00 Yeryüzü Doktorları'nın Faaliyetleri
01:45:00 Hatırası olan fotoğraflar...