Turan Türkmenoğlu'nun Hayat Hikayesi | Anıların İzinde

Ebruzen Turan M. Türkmenoğlu'nun yaşam öyküsü, sahafların iç dünyasına dair keyifli bir yolculuk sunuyor

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Ebruzen Turan M. Türkmenoğlu'nun Yaşam Öyküsü oldu. Fehmi Atay'ın sunumuyla Anıların İzinde sizlerle... Kitap tutkunlarının keşfetmek için bitmeyen bir yolculuğu var: sahaflar. Eski ve nadir kitapların bulunduğu bu yerler, adeta birer hazine sandığıdır. Ebruzen Turan M. Türkmenoğlu'nun yaşam öyküsü, sahafların bu benzersiz dünyasına ışık tutuyor. Sahafta kitap seçerken, öncelikle aranan kitabın özellikleri belirleyici olabilir. Nadir baskı mı arıyorsunuz yoksa belirli bir yazarın imzalı kitapları mı? Sahafta dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, kitabın baskı kalitesi ve durumu. Sayfaların sağlamlığı, orijinal kapak ve baskı değeri aranan unsurlar arasında yer alır. Kitap seçimi yaparken, sahafta bulunan diğer kitaplar da dikkat çeker. Belki de aradığınız kitabı bulurken farklı bir eser de ilginizi çekebilir. Sahaflar, keşfetmeye ve sürprizlere açık bir ortamdır. Ebruzen Turan M. Türkmenoğlu'nun yaşam öyküsü, sahafların iç dünyasına dair keyifli bir yolculuk sunuyor. Onun deneyimleri, sahafta doğru kitabı bulma konusunda ipuçları verebilir ve bu eşsiz yerlerdeki arayışınızı daha anlamlı kılabilir.

00:00 Anıların İzinde

04:00 Yazar, Hattat, Ebruzen Turan M. Türkmenoğlu'nun Yaşam Öyküsü

25:00 Sahaf çarşılarının kültürel, mekansal ve sosyal değişimi

27:00 Kitabın bitmeyen yolculuğu: Sahaflar

37:00 Sahafta kitap seçerken nelere dikkat edilir?

52:00 Yazar, Hattat, Ebruzen Turan M. Türkmenoğlu'nun yaşam hikayesi

01:08:00 Sahaf çarşılarının kültürel, mekansal ve sosyal değişimi

01:28:00 Yazar, Hattat, Ebruzen Turan M. Türkmenoğlu'nun Yaşam Öyküsü