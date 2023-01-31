21. Bölüm | Mustafa Özdemir

Fehmi Atay'ın sunumuyla Anıların İzinde 21. bölümü ile yayında
Vav TV "Anıların İzinde" programına bu hafta Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir konuk oldu.
00:00 Anıların İzinde
04:00 Mustafa Özdemir'in Hayat Hikayesi
15:00 Özdemir'in Hayır Derneği: Mehir Vakfı
30:00 Mehir Vakfı'nın Kuruluşu
48:00 Mustafa Özdemir'in Yaptığı Hizmetler
59:00 Mustafa Özdemir'in Hatıraları
01:20:00 Özdemir'in Mehir Vakfı Çalışmaları
01:33:00 Mustafa Özdemir'in İlmi Çalışmaları
01:42:00 Mustafa Özdemir'den Aile Bireylerine ve Gençlere Tavsiyeler
01:52:00 Mustafa Özdemir'den Tavsiyeler