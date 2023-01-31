21. Bölüm | Mustafa Özdemir

Bu bölümde Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir hayat hikayesini anlatıyor

31 Ocak 2023 | 09:42
VİDEO DEVAM EDİYOR

Fehmi Atay'ın sunumuyla Anıların İzinde 21. bölümü ile yayında

Vav TV "Anıların İzinde" programına bu hafta Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir konuk oldu.

00:00 Anıların İzinde

04:00 Mustafa Özdemir'in Hayat Hikayesi

15:00 Özdemir'in Hayır Derneği: Mehir Vakfı

30:00 Mehir Vakfı'nın Kuruluşu

48:00 Mustafa Özdemir'in Yaptığı Hizmetler

59:00 Mustafa Özdemir'in Hatıraları

01:20:00 Özdemir'in Mehir Vakfı Çalışmaları

01:33:00 Mustafa Özdemir'in İlmi Çalışmaları

01:42:00 Mustafa Özdemir'den Aile Bireylerine ve Gençlere Tavsiyeler

01:52:00 Mustafa Özdemir'den Tavsiyeler

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

46. Bölüm | Coşkun Aydın
46. Bölüm | Coşkun Aydın 31 Ocak 2023 | 13:29
83. Bölüm I Ebubekir Subaşı
83. Bölüm I Ebubekir Subaşı 27 Aralık 2022 | 16:30
84. Bölüm I Yücel Oğurlu
84. Bölüm I Yücel Oğurlu 23 Aralık 2022 | 13:22
85. Bölüm I Ebubekir Erdem
85. Bölüm I Ebubekir Erdem 27 Aralık 2022 | 20:17
86. Bölüm | Ebubekir Erdem - 1
86. Bölüm | Ebubekir Erdem - 1 03 Ocak 2023 | 12:47
87. Bölüm | İhsan Karaman
87. Bölüm | İhsan Karaman 10 Ocak 2023 | 19:31
88. Bölüm | Prof. Dr. Yakup Çiçek
88. Bölüm | Prof. Dr. Yakup Çiçek 18 Ocak 2023 | 13:28
Süleyman Ramazanoğlu'nun hayat hikayesi | Anıların İzinde
Süleyman Ramazanoğlu'nun hayat hikayesi | Anıların İzinde 31 Ocak 2023 | 09:15