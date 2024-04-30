Prof. Dr. Önder Küçükerman'ın Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Prof. Dr. Önder Küçükerman oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Prof. Dr. Önder Küçükerman Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.

00:00 Anıların İzinde

05:00 Prof. Dr. Önder Küçükerman'ın Yaşam Öyküsü

01:04:00 Prof. Dr. Önder Küçükerman'ın Hayatında İz Bırakan İsimler

01:12:00 Prof. Dr. Önder Küçükerman'ın Tasarımları