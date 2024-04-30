VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Prof. Dr. Önder Küçükerman'ın Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde 30 Nisan 2024 136. Bölüm
Vehbi Karakaş'ın Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde 16 Nisan 2024 135. Bölüm
Yazar Abdullah Yıldız'ın Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde 09 Nisan 2024 134. Bölüm
Hikmet Gülay'ın Objektifinden Fotoğraflar | Anıların İzinde 03 Nisan 2024 133. Bölüm
Şair -Yazar Hikmet Gülay'ın Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde 03 Nisan 2024 132. Bölüm
Prof. Dr. Sait Bilgiç'in Hayat Hikayesi | Anıların İzinde 19 Mart 2024 131. Bölüm
Abdullah Yıldız'ın Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde 12 Mart 2024 130. Bölüm
Doç. Dr. Mustafa Öcal'ın Hayat Hikayesi | Anıların İzinde 05 Mart 2024 129. Bölüm
Hasan Dinçer Subaşı'nın Hayat Hikayesi | Anıların İzinde 27 Şubat 2024 128. Bölüm
Ahmet Saim Kılavuz'un Hayat Hikayesi | Anıların İzinde 23 Şubat 2024 127. Bölüm
Harun Yöndem'in Hayat Hikayesi | Anıların İzinde 15 Şubat 2024 126. Bölüm
Ali Coşkun'un Hayat Hikayesi | Anıların İzinde 05 Şubat 2024 125. Bölüm
Halil Gökkaya'nın Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde 30 Ocak 2024 124. Bölüm
Dr. Alaattin Büyükkaya'nın Hayat Hikayesi | Anıların İzinde 22 Ocak 2024 123. Bölüm
Dr. Alaattin Büyükkaya'nın Yaşam Yolculuğu | Anıların İzinde 16 Ocak 2024 123. Bölüm
Dr. Alaattin Büyükkaya | Anıların İzinde 10 Ocak 2024 122. Bölüm
Adil Sarmusak | Anıların İzinde 25 Aralık 2023 121. Bölüm
Şair yazar Hikmet Gülay'ın yaşam öyküsü 25 Aralık 2023 120. Bölüm
Turan Türkmenoğlu'nun Hayat Hikayesi | Anıların İzinde 12 Aralık 2023 119. Bölüm
Turan Türkmenoğlu'nun Hayat Hikayesi | Anıların İzinde 05 Aralık 2023 118. Bölüm
Turgut Tunç'un Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde 27 Kasım 2023 117. Bölüm
Bestekar Sami Özer'in Yaşam Öyküsü I Anıların İzinde 23 Kasım 2023 116. Bölüm
Prof. Dr. Aziz Akgül'ün hayat hikayesi | Anıların İzinde 13 Kasım 2023 115. Bölüm
Yüksel Aytuğ'un Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde 06 Kasım 2023 114. Bölüm
Sahaf Adil Sarmusak Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde 31 Ekim 2023 113. Bölüm
Ali Coşkun'un Yaşam Öyküsü - 2 | Anıların İzinde 23 Ekim 2023 112. Bölüm
Hasan Akar'ın Yaşam Öyküsü I Anıların İzinde 23 Ekim 2023 111. Bölüm
Ali Coşkun'un Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde 02 Ekim 2023 110. Bölüm
Mehmet Nuri Yardım 2. Bölüm I Anıların İzinde 26 Eylül 2023 109. Bölüm
Mehmet Nuri Yardım'ın Yaşam Öyküsü I Anıların İzinde 18 Eylül 2023 108. Bölüm
Ender Doğan'ın Yaşam Öyküsü I Anıların İzinde 11 Eylül 2023 107. Bölüm
Erhan Erken | Anıların İzinde 06 Temmuz 2023 106. Bölüm
Muhsin İlyas Subaşı | Anıların İzinde 13 Haziran 2023 105. Bölüm
Prof. Dr. Nabi Yüzer | Anıların İzinde 19 Haziran 2023 104. Bölüm
Op. Dr. Serhat Onur'un Yaşamı I Anıların İzinde 09 Haziran 2023 103. Bölüm
Hasan Bayraktar I Anıların İzinde 09 Haziran 2023 102. Bölüm
Hasan Bayraktar I Anıların İzinde 09 Haziran 2023 101. Bölüm
Yusuf ve Ayşe Dursun Çifti I Anıların İzinde 09 Haziran 2023 100. Bölüm
Yusuf Dursun I Anıların İzinde 09 Haziran 2023 99. Bölüm
Hürrem Çavuş Camii İmam Hatibi Metin Kaçar I Anıların İzinde 09 Haziran 2023 98. Bölüm
Dr. İbrahim Pazan I Anıların İzinde 09 Haziran 2023 97. Bölüm
Uzman Doktor Eyyüp Yılmaz I Anıların İzinde 09 Haziran 2023 96. Bölüm
Hafız İlhan Tok I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 95. Bölüm
Kenan Yavuz I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Mehmet Koca I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Habil Öndeş I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 92. Bölüm
M. Sinan Genim I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 91. Bölüm
Süleyman Gündüz I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Süleyman Ramazanoğlu I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Süleyman Gündüz I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 88. Bölüm
Prof. Dr. Yakup Çiçek I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 87. Bölüm
İhsan Karaman I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Ebubekir Erdem - 1 I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 85. Bölüm
Ebubekir Erdem I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 84. Bölüm
Yücel Oğurlu I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 83. Bölüm
Ebubekir Subaşı I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 82. Bölüm
Ebubekir Subaşı I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 81. Bölüm
Talip Akbal I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 80. Bölüm
İlhan Tok I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 79. Bölüm
Hikmet Koçak I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 78. Bölüm
Hikmet Koçak I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 77. Bölüm
Prof. Dr. Suphi Saatçi I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 76. Bölüm
Prof. Dr. Suphi Saatçi I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 75. Bölüm
Yusuf Belge I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 74. Bölüm
Hüseyin İpek - Sadi Teltik I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 73. Bölüm
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 72. Bölüm
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 71. Bölüm
Burhan Bozgeyik I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 70. Bölüm
Ömer Demirbağ I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 69. Bölüm
Abdurrahman Çetin I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 68. Bölüm
Prof. Dr. Ömer Ertur I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 67. Bölüm
Abdulhamit Avşar I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 66. Bölüm
Abdulhamit Avşar I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 65. Bölüm
Mehmet Salim Öztoksoy I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 64. Bölüm
Opr. Dr. Kemal Tekden I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 63. Bölüm
Kemal Tekden I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 62. Bölüm
Kerim Öztürk I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 61. Bölüm
Mehmet Hadi Duran I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 60. Bölüm
Prof. Dr. İsmail Karaçam I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 59. Bölüm
Dr. Tayyar Altıkulaç I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 58. Bölüm
Celal Erbay I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 57. Bölüm
Dr. Tayyar Altıkulaç I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 56. Bölüm
Prof. Dr. Metin Yurdagür I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 55. Bölüm
Musa Serdar Çelebi I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 54. Bölüm
Fatih Çollak I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 53. Bölüm
Doç. Dr. Savaş Çevik I Anıların İzinde 05 Eylül 2023 52. Bölüm
Halil İbrahim Çoraklı I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 51. Bölüm
Ramazan Pakdil I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 50. Bölüm
Fahri Sarrafoğlu I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 49. Bölüm
Yusuf Şevki Yavuz I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 48. Bölüm
Prof. Dr. Abdulhamit Birışık I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 47. Bölüm
Prof. Dr. Hasan Elik I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 46. Bölüm
Coşkun Aydın I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 45. Bölüm
Ahmet Kemal Öncü - Gülbahar Öncü I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 44. Bölüm
Esat Kabaklı I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 43. Bölüm
Ahmet Özhan -1 I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 42. Bölüm
Ahmet Özhan I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 41. Bölüm
Dr. İsrafil Kuralay I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 40. Bölüm
Ömer Serdar Yeşil I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 39. Bölüm
Resul Çelik I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 38. Bölüm
Dr. Mehmet Ali Sarı I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 37. Bölüm
İsmail Kahraman I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 36. Bölüm
Hafız Celal Yılmaz I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 35. Bölüm
Yunus Vehbi Yavuz I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 34. Bölüm
Osman Çakmak I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 33. Bölüm
Yunus Balcıoğlu I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 32. Bölüm
Zafer Bilgi I Anıların İzinde 13 Temmuz 2023 31. Bölüm
Recep Aykan I Anıların İzinde 08 Temmuz 2023 30. Bölüm
Rahim Er I Anıların İzinde 08 Temmuz 2023 29. Bölüm
İbrahim Ceylan I Anıların İzinde 08 Temmuz 2023 28. Bölüm
Mehmet Arif Vural I Anıların İzinde 08 Temmuz 2023 27. Bölüm
Prof. Dr. Saffet Köse I Anıların İzinde 08 Temmuz 2023 26. Bölüm
Vehbi Vakkasoğlu I Anıların İzinde 08 Temmuz 2023 25. Bölüm
Mehmet Paksu I Anıların İzinde 08 Temmuz 2023 24. Bölüm
23. Bölüm | Prof. Dr. Bilal Kemikli 08 Temmuz 2023 23. Bölüm
22. Bölüm | Yahyahan Güney 08 Temmuz 2023 22. Bölüm
21. Bölüm | Mustafa Özdemir 08 Temmuz 2023 21. Bölüm
20. Bölüm | İsmail Zengin 08 Temmuz 2023 20. Bölüm
19. Bölüm | Ahmet Ziya İbrahimoğlu 08 Temmuz 2023 19. Bölüm
18. Bölüm | Prof. Dr. Halis Aydemir 08 Temmuz 2023 18. Bölüm
17. Bölüm | Ali Rıza Haliloğlu 08 Temmuz 2023 17. Bölüm
16. Bölüm | Ubeydullah Sezikli 08 Temmuz 2023 16. Bölüm
15. Bölüm | Mehmet Maksudoğlu 08 Temmuz 2023 15. Bölüm
14. Bölüm I Hüseyin İpek 08 Temmuz 2023 14. Bölüm
13. Bölüm I Nurettin Taşkesen 08 Temmuz 2023 13. Bölüm
12. Bölüm I Ali Rıza Demircan 08 Temmuz 2023 12. Bölüm
11. Bölüm | Hüseyin Tural - 2 08 Temmuz 2023 11. Bölüm
10. Bölüm I Hüseyin Tural 08 Temmuz 2023 10. Bölüm
9. Bölüm I Sadettin Turhan 08 Temmuz 2023 9. Bölüm
8. Bölüm I Ali Erkan Kavaklı 08 Temmuz 2023 8. Bölüm
7. Bölüm I İsmail Lütfi Çakan 08 Temmuz 2023 7. Bölüm
6. Bölüm I Mustafa İsen 08 Temmuz 2023 6. Bölüm
5. Bölüm I Bestami Yazgan 08 Temmuz 2023 5. Bölüm
4. Bölüm I Ahmet Turan Arslan 08 Temmuz 2023 4. Bölüm
3. Bölüm I Ramazan Pakdil / Kerim Öztürk 08 Temmuz 2023 3. Bölüm
2. Bölüm I Hafız-Mevlithan Cemal Bozay 08 Temmuz 2023 2. Bölüm
1. Bölüm I Amir Ateş 08 Temmuz 2023 1. Bölüm

Prof. Dr. Önder Küçükerman'ın Yaşam Öyküsü | Anıların İzinde

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu Prof. Dr. Önder Küçükerman oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Prof. Dr. Önder Küçükerman Vav TV ekranlarında birçok değerli anısını paylaştı.

00:00 Anıların İzinde
05:00 Prof. Dr. Önder Küçükerman'ın Yaşam Öyküsü
01:04:00 Prof. Dr. Önder Küçükerman'ın Hayatında İz Bırakan İsimler
01:12:00 Prof. Dr. Önder Küçükerman'ın Tasarımları

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