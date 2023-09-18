Mehmet Nuri Yardım'ın Yaşam Öyküsü I Anıların İzinde

Edebiyatçı-Yazar Mehmet Nuri Yardım birçok değerli anısını paylaştı.

Anıların İzinde programında bu hafta Fehmi Atay'ın konuğu edebiyata adanmış bir ömrün sahibi Mehmet Nuri Yardım oldu. Konukların kendi hayat hikayelerine dair önemli hatıraları aktardığı Anıların İzinde programında Edebiyatçı-Yazar Mehmet Nuri Yardım da bizlerle birçok değerli anısını paylaştı.

18:28 Ömer Seyfettin'in "İlk Namaz" eserini okuyan namaz kılmaya ısınır

30:45 Mehmet Nuri Yardım'ın "Sefertası" eserinin yazılış öyküsü

01:03:26 Anadolu'da selam vermek şehrin ritüeliydi

01:09:34 Para veya eşya ile huzur bulunmaz

01:30:35 İstanbul, büyüklerimizin söylemiyle dördüncü mübarek şehirdir

01:37:40 Kahramanmaraş bir şiir şehridir