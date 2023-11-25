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Teselli I Aramızdaki Kelimeler 18 Kasım 2023 2. Bölüm
Kelimeler Kaderimizdir | Aramızdaki Kelimeler 05 Kasım 2023 1. Bölüm

Çocuk | Aramızdaki Kelimeler

Bu bölümde Dr. Necdet Subaşı'nın anlatımıyla hayatın ilk adımlarının yaşandığı çocukluk dönemi konuşuldu.

Aramızdaki kelimeler, aramızı bulan sözcükler... Aramızdaki kelimeler, dolaşımda olan kavramlar... Aramızdaki kelimeler, tedavülde olan sözcükler, birbirimiz anlamada, muhabbeti derinleştirmede vazgeçilmez bir şekilde sığındığımız kavramlar...

Aramızdaki kelimeler yardımıyla biz, ne dediğimizi anlamaya, niyetimizi belli etmeye, kendi sınırlarımızı çizmeye gayret ederiz... Aramızdaki kelimeler, onca kavram, sözcük ve söz dağarcığı arasında "sen"le "ben", "sizle biz" arasında yutkunmadan alıp kullandığımız sözcükler.

"Aramızdaki Kelimeler, bizim müstesna söz dağarcığımızdır" Aramızdaki Kelimeler'in 4. bölümünde "Çocuk" kelimesi ele alındı. Dr. Necdet Subaşı'nın anlatımıyla Aramızdaki Kelimeler yeni bölümüyle sizlerle...

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