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Sınır | Aramızdaki Kelimeler 30 Aralık 2023 9. Bölüm
Genç Olmak | Aramızdaki Kelimeler 26 Aralık 2023 8. Bölüm
Hayat Öğretir I Aramızdaki Kelimeler 20 Aralık 2023 7. Bölüm
Ev | Aramızdaki Kelimeler 03 Aralık 2023 5. Bölüm
Çocuk | Aramızdaki Kelimeler 25 Kasım 2023 4. Bölüm
Yol I Aramızdaki Kelimeler 18 Kasım 2023 3. Bölüm
Teselli I Aramızdaki Kelimeler 18 Kasım 2023 2. Bölüm
Kelimeler Kaderimizdir | Aramızdaki Kelimeler 05 Kasım 2023 1. Bölüm

Sınır | Aramızdaki Kelimeler

Aramızdaki kelimeler yardımıyla biz, ne dediğimizi anlamaya, niyetimizi belli etmeye, kendi sınırlarımızı çizmeye gayret ederiz...

Aramızdaki kelimeler, aramızı bulan sözcükler... Aramızdaki kelimeler, dolaşımda olan kavramlar... Aramızdaki kelimeler, tedavülde olan sözcükler, birbirimiz anlamada, muhabbeti derinleştirmede vazgeçilmez bir şekilde sığındığımız kavramlar...

Aramızdaki kelimeler yardımıyla biz, ne dediğimizi anlamaya, niyetimizi belli etmeye, kendi sınırlarımızı çizmeye gayret ederiz... Aramızdaki kelimeler, onca kavram, sözcük ve söz dağarcığı arasında "sen"le "ben", "sizle biz" arasında yutkunmadan alıp kullandığımız sözcükler.

"Aramızdaki Kelimeler, bizim müstesna söz dağarcığımızdır"

Aramızdaki Kelimeler, Sosyolog Dr. Necdet Subaşı'nın anlatımıyla sizlerle...

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