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Yol I Aramızdaki Kelimeler 18 Kasım 2023 3. Bölüm
Teselli I Aramızdaki Kelimeler 18 Kasım 2023 2. Bölüm
Kelimeler Kaderimizdir | Aramızdaki Kelimeler 05 Kasım 2023 1. Bölüm

Teselli I Aramızdaki Kelimeler

Aramızdaki kelimeler yardımıyla biz, ne dediğimizi anlamaya, niyetimizi belli etmeye, kendi sınırlarımızı çizmeye gayret ederiz...

Aramızdaki kelimeler, aramızı bulan sözcükler... Aramızdaki kelimeler, dolaşımda olan kavramlar... Aramızdaki kelimeler, tedavülde olan sözcükler, birbirimiz anlamada, muhabbeti derinleştirmede vazgeçilmez bir şekilde sığındığımız kavramlar... Aramızdaki kelimeler yardımıyla biz, ne dediğimizi anlamaya, niyetimizi belli etmeye, kendi sınırlarımızı çizmeye gayret ederiz... Aramızdaki kelimeler, onca kavram, sözcük ve söz dağarcığı arasında "sen"le "ben", "sizle biz" arasında yutkunmadan alıp kullandığımız sözcükler.

Vav TV'nin yeni programı, Sosyolog Dr. Necdet Subaşı'nın anlatımıyla bu hafta "Teselli" kelimesi sizlerle...

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