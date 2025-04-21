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Aramızdaki Kelimeler

İhtimal | Aramızdaki Kelimeler

İhtimaller üzerine...

Aramızdaki Kelimeler, Sosyolog Dr. Necdet Subaşı'nın anlatımıyla sizlerle...

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Aramızdaki Kelimeler

Aşk | Aramızdaki Kelimeler
İhtimal | Aramızdaki Kelimeler
Kaçış Rampası | Aramızdaki Kelimeler
İkna | Aramızdaki Kelimeler
İma | Aramızdaki Kelimeler
Yara | Aramızdaki Kelimeler
Tevekkül | Aramızdaki Kelimeler
Teşekkür | Aramızdaki Kelimeler
Barbar | Aramızdaki Kelimeler
İtibar | Aramızdaki Kelimeler
İhtiyat | Aramızdaki Kelimeler
Hayal | Aramızdaki Kelimeler
Çocuk | Aramızdaki Kelimeler
Zemin | Aramızdaki Kelimeler
Emanet | Aramızdaki Kelimeler
İnsaf | Aramızdaki Kelimeler
Güven | Aramızdaki Kelimeler
Bagaj | Aramızdaki Kelimeler
Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan! | Aramızdaki Kelimeler
Ya Tahammül Ya Sefer! | Aramızdaki Kelimeler
Merhamet Allah'ın Sıfatıdır | Aramızdaki Kelimeler
Duygu Mütemadiyen Besler | Aramızdaki Kelimeler
Kurtuluş Muhasebededir! | Aramızdaki Kelimeler
Bayramlarımız Bayram Ola! | Aramızdaki Kelimeler
Her Daim Şükreyle | Aramızdaki Kelimeler
"Sofra Mirastır" | Aramızdaki Kelimeler
Ezan Bir Çağrıdır | Aramızdaki Kelimeler
Niyet hayr akıbet hayr | Aramızdaki Kelimeler
Nafile | Aramızdaki Kelimeler
Ağız Tadı I Aramızdaki Kelimeler
Kahve Bahane Sohbet Şahane | Aramızdaki Kelimeler
Telafi İhmale Gelmez | Aramızdaki Kelimeler
Ritmi Yakala! Tempoyu Kaçırma! | Aramızdaki Kelimeler
Hak Ortadadır Aşırılık(lar) Yorar | Aramızdaki Kelimeler
Ayna ayna söyle bana! | Aramızdaki Kelimeler
Hafıza yaşatır | Aramızdaki Kelimeler
Arkadaş | Aramızdaki Kelimeler
Sınır | Aramızdaki Kelimeler
Genç Olmak | Aramızdaki Kelimeler
Hayat I Aramızdaki Kelimeler
Ev | Aramızdaki Kelimeler
Çocuk | Aramızdaki Kelimeler
Yol I Aramızdaki Kelimeler
Teselli I Aramızdaki Kelimeler
Kelimeler Kaderimizdir | Aramızdaki Kelimeler

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