VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Emanet | Aramızdaki Kelimeler 15 Kasım 2024 32. Bölüm
İnsaf | Aramızdaki Kelimeler 08 Kasım 2024 31. Bölüm
Güven | Aramızdaki Kelimeler 08 Kasım 2024 30. Bölüm
Bagaj | Aramızdaki Kelimeler 08 Kasım 2024 29. Bölüm
Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan! | Aramızdaki Kelimeler 22 Ekim 2024 28. Bölüm
Ya Tahammül Ya Sefer! | Aramızdaki Kelimeler 21 Ekim 2024 27. Bölüm
Merhamet Allah'ın Sıfatıdır | Aramızdaki Kelimeler 08 Ekim 2024 26. Bölüm
Duygu Mütemadiyen Besler | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 25. Bölüm
Kurtuluş Muhasebededir! | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 24. Bölüm
Bayramlarımız Bayram Ola! | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 23. Bölüm
Her Daim Şükreyle | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 22. Bölüm
"Sofra Mirastır" | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 21. Bölüm
Ezan Bir Çağrıdır | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 20. Bölüm
Niyet hayr akıbet hayr | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 19. Bölüm
Nafile | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 18. Bölüm
Ağız Tadı I Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 17. Bölüm
Kahve Bahane Sohbet Şahane | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 16. Bölüm
Telafi İhmale Gelmez | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 15. Bölüm
Ritmi Yakala! Tempoyu Kaçırma! | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 14. Bölüm
Hak Ortadadır Aşırılık(lar) Yorar | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 13. Bölüm
Ayna ayna söyle bana! | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 12. Bölüm
Hafıza yaşatır | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 11. Bölüm
Arkadaş | Aramızdaki Kelimeler 23 Temmuz 2024 10. Bölüm
Sınır | Aramızdaki Kelimeler 24 Temmuz 2024 9. Bölüm
Genç Olmak | Aramızdaki Kelimeler 24 Temmuz 2024 8. Bölüm
Hayat Öğretir I Aramızdaki Kelimeler 01 Ekim 2024 7. Bölüm
Ev | Aramızdaki Kelimeler 24 Temmuz 2024 5. Bölüm
Çocuk | Aramızdaki Kelimeler 24 Temmuz 2024 4. Bölüm
Yol I Aramızdaki Kelimeler 24 Temmuz 2024 3. Bölüm
Teselli I Aramızdaki Kelimeler 24 Temmuz 2024 2. Bölüm
Kelimeler Kaderimizdir | Aramızdaki Kelimeler 24 Temmuz 2024 1. Bölüm

Emanet | Aramızdaki Kelimeler

Çevremizdeki insanları değerlendirirken, emanetle olan ilişkilerine bakmamız gerekiyor.

Aramızdaki Kelimeler'in yeni bölümünde "Emanet" kelimesi ele alındı.

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