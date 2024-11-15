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15 Kasım 2024 32. Bölüm
08 Kasım 2024 31. Bölüm
08 Kasım 2024 30. Bölüm
08 Kasım 2024 29. Bölüm
22 Ekim 2024 28. Bölüm
21 Ekim 2024 27. Bölüm
08 Ekim 2024 26. Bölüm
23 Temmuz 2024 25. Bölüm
23 Temmuz 2024 24. Bölüm
23 Temmuz 2024 23. Bölüm
23 Temmuz 2024 22. Bölüm
23 Temmuz 2024 21. Bölüm
23 Temmuz 2024 20. Bölüm
23 Temmuz 2024 19. Bölüm
23 Temmuz 2024 18. Bölüm
23 Temmuz 2024 17. Bölüm
23 Temmuz 2024 16. Bölüm
23 Temmuz 2024 15. Bölüm
23 Temmuz 2024 14. Bölüm
23 Temmuz 2024 13. Bölüm
23 Temmuz 2024 12. Bölüm
23 Temmuz 2024 11. Bölüm
23 Temmuz 2024 10. Bölüm
24 Temmuz 2024 9. Bölüm
24 Temmuz 2024 8. Bölüm
01 Ekim 2024 7. Bölüm
24 Temmuz 2024 5. Bölüm
24 Temmuz 2024 4. Bölüm
24 Temmuz 2024 3. Bölüm
24 Temmuz 2024 2. Bölüm
24 Temmuz 2024 1. Bölüm
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Emanet | Aramızdaki Kelimeler
Çevremizdeki insanları değerlendirirken, emanetle olan ilişkilerine bakmamız gerekiyor.
Aramızdaki Kelimeler'in yeni bölümünde "Emanet" kelimesi ele alındı.
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