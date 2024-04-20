VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Kurtuluş Muhasebededir! | Aramızdaki Kelimeler 20 Nisan 2024 24. Bölüm
Bayramlarımız Bayram Ola! | Aramızdaki Kelimeler 13 Nisan 2024 23. Bölüm
Her Daim Şükreyle | Aramızdaki Kelimeler 06 Nisan 2024 22. Bölüm
"Sofra Mirastır" | Aramızdaki Kelimeler 31 Mart 2024 21. Bölüm
Ezan Bir Çağrıdır | Aramızdaki Kelimeler 30 Mart 2024 20. Bölüm
Niyet hayr akıbet hayr | Aramızdaki Kelimeler 18 Mart 2024 19. Bölüm
Nafile | Aramızdaki Kelimeler 11 Mart 2024 18. Bölüm
Ağız Tadı I Aramızdaki Kelimeler 05 Mart 2024 17. Bölüm
Kahve Bahane Sohbet Şahane | Aramızdaki Kelimeler 24 Şubat 2024 16. Bölüm
Telafi İhmale Gelmez | Aramızdaki Kelimeler 17 Şubat 2024 15. Bölüm
Ritmi Yakala! Tempoyu Kaçırma! | Aramızdaki Kelimeler 10 Şubat 2024 14. Bölüm
Hak Ortadadır Aşırılık(lar) Yorar | Aramızdaki Kelimeler 05 Şubat 2024 13. Bölüm
Ayna ayna söyle bana! | Aramızdaki Kelimeler 26 Ocak 2024 12. Bölüm
Hafıza yaşatır | Aramızdaki Kelimeler 20 Ocak 2024 11. Bölüm
Arkadaş | Aramızdaki Kelimeler 07 Ocak 2024 10. Bölüm
Sınır | Aramızdaki Kelimeler 30 Aralık 2023 9. Bölüm
Genç Olmak | Aramızdaki Kelimeler 26 Aralık 2023 8. Bölüm
Hayat Öğretir I Aramızdaki Kelimeler 20 Aralık 2023 7. Bölüm
Ev | Aramızdaki Kelimeler 03 Aralık 2023 5. Bölüm
Çocuk | Aramızdaki Kelimeler 25 Kasım 2023 4. Bölüm
Yol I Aramızdaki Kelimeler 18 Kasım 2023 3. Bölüm
Teselli I Aramızdaki Kelimeler 18 Kasım 2023 2. Bölüm
Kelimeler Kaderimizdir | Aramızdaki Kelimeler 05 Kasım 2023 1. Bölüm

Kurtuluş Muhasebededir! | Aramızdaki Kelimeler

Aramızdaki kelimeler, aramızı bulan sözcükler... Aramızdaki kelimeler, dolaşımda olan kavramlar... Aramızdaki kelimeler, tedavülde olan sözcükler, birbirimiz anlamada, muhabbeti derinleştirmede vazgeçilmez bir şekilde sığındığımız kavramlar... Aramızdaki kelimeler yardımıyla biz, ne dediğimizi anlamaya, niyetimizi belli etmeye, kendi sınırlarımızı çizmeye gayret ederiz... Aramızdaki kelimeler, onca kavram, sözcük ve söz dağarcığı arasında "sen"le "ben", "sizle biz" arasında yutkunmadan alıp kullandığımız sözcükler.

"Aramızdaki Kelimeler, bizim müstesna söz dağarcığımızdır"

Aramızdaki Kelimeler, Sosyolog Dr. Necdet Subaşı'nın anlatımıyla sizlerle...

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