Esrar Dede Divanı | Divan

Bu bölümde İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Kaçar konuk oldu.

Vav TV'nin edebiyat programı Divan'da bu hafta Esrar Divanı ele alındı. Dili ve ruhu İslam medeniyetinin estetik esaslarıyla şekillenen şiirlerin toplandığı divanların sayfalarını aralıyoruz. Yunus Emre'den, Fuzuli'ye, Şeyh Galib'den Nabi'ye kadar pek çok mana ustasının beyitleriyle altı asır sürmüş koca bir edebiyatın zarafetini, inceliğini ve sanatını günümüze taşıdığımız Divan programı, alanında uzman birbirinden kıymetli isimlerle Vav Tv'de.

Divan'ın yeni bölümüne İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Kaçar konuk oldu.