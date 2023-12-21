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Yunus Emre ve Düşüncesi 21 Aralık 2023 10. Bölüm
Divan-ı Hikmet | Divan 29 Temmuz 2023 39. Bölüm
Niyazi-i Mısri Divanı | Divan 21 Temmuz 2023 38. Bölüm
Yenişehirli Avni Divanı | Divan 14 Temmuz 2023 37. Bölüm
Ahmed-i Hani Divanı | Divan 08 Temmuz 2023 36. Bölüm
Keçecizade İzzet Molla Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 35. Bölüm
Abdürrahim Fedai Divanı I Divan 29 Haziran 2023 34. Bölüm
Hafız-ı Şirâzi I Divan 29 Haziran 2023 33. Bölüm
Adli (II. Beyazıd) Divanı I Divan 29 Haziran 2023 32. Bölüm
Mihri Hatun Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 31. Bölüm
Neşâtî Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 30. Bölüm
Esrar Dede Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 29. Bölüm
Bahti Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 28. Bölüm
Bağdatlı Ruhi | Divan 29 Haziran 2023 27. Bölüm
Aziz Mahmud Hüdayi Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 26. Bölüm
Mevlana Divanı | Divan 11 Mayıs 2023 25. Bölüm
Mevlana Divanı | Divan 09 Haziran 2023 24. Bölüm
Şeyhülislam Yahya Divanı | Divan (23. Bölüm) 09 Haziran 2023 23. Bölüm
İmam Şafiî Divanı I Divan 04 Eylül 2023 22. Bölüm
Hayâlî Bey Divanı I Divan 04 Eylül 2023 21. Bölüm
Usuli Divanı I Divan 15 Ağustos 2023 20. Bölüm
Fasîh Ahmed Dede Divanı I Divan 09 Haziran 2023 19. Bölüm
Ahmet Paşa Divanı I Divan 09 Haziran 2023 18. Bölüm
Aşk ve İrfan Şairi: Yunus Emre I Divan 09 Haziran 2023 17. Bölüm
Cem Sultan'ın Divanı I Divan 09 Haziran 2023 16. Bölüm
Azmizade Haleti Divanı I Divan 09 Haziran 2023 15. Bölüm
Zati ve Divanı I Divan 09 Haziran 2023 14. Bölüm
Taşlıcalı Yahya Bey I Divan 09 Haziran 2023 13. Bölüm
Selimi I Divan 09 Haziran 2023 12. Bölüm
Necati Bey I Divan 27 Eylül 2023 11. Bölüm
Yunus Emre ve Şiirleri I Divan 27 Eylül 2023 9. Bölüm
Yunus Emre ve Divânı I Divan 27 Eylül 2023 8. Bölüm
Nef'i I Divan 09 Haziran 2023 7. Bölüm
Nabi I Divan 09 Haziran 2023 6. Bölüm
Baki I Divan 09 Haziran 2023 5. Bölüm
Avni I Divan 09 Haziran 2023 4. Bölüm
3. Bölüm "Nedim" 09 Haziran 2023 3. Bölüm
Şeyh Galip I Divan 09 Haziran 2023 2. Bölüm
Fuzuli I Divan 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Yunus Emre ve Düşüncesi

Divan'ın bu bölümünde Prof. Dr. Ekrem Demirli, Yunus Emre ve düşüncesini anlattı.

Divan'da bu hafta Yunus Emre'nin Divan'ı ele alındı. Divan'da bu hafta Prof. Dr. Ekrem Demirli, halk şairi Yunus Emre'nin şiirlerinden bahsetti. Dili ve ruhu İslam medeniyetinin estetik esaslarıyla şekillenen şiirlerin toplandığı divanların sayfalarını aralıyoruz.

Yunus Emre'den, Fuzuli'ye, Şeyh Galib'den Nabi'ye kadar pek çok mana ustasının beyitleriyle altı asır sürmüş koca bir edebiyatın zarafetini, inceliğini ve sanatını günümüze taşıdığımız Divan programı, alanında uzman birbirinden kıymetli isimlerle Vav Tv'de...

Divan'ın 10. bölümüne Prof. Dr. Ekrem Demirli konuk oldu.

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