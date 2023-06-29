Neşâtî Divanı | Divan

Bu bölüme Prof. Dr. Yaşar Aydemir konuk oldu.

Vav TV'nin yeni edebiyat programı Divan'da bu hafta Neşati Divanı ele alındı. Dili ve ruhu İslam medeniyetinin estetik esaslarıyla şekillenen şiirlerin toplandığı divanların sayfalarını aralıyoruz. Yunus Emre'den, Fuzuli'ye, Şeyh Galib'den Nabi'ye kadar pek çok mana ustasının beyitleriyle altı asır sürmüş koca bir edebiyatın zarafetini, inceliğini ve sanatını günümüze taşıdığımız Divan programı, alanında uzman birbirinden kıymetli isimlerle Vav Tv'de.

Divan'ın yeni bölümüne Prof. Dr. Yaşar Aydemir konuk oldu.