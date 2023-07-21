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Niyazi-i Mısri Divanı | Divan 21 Temmuz 2023 | 38. Bölüm
Yenişehirli Avni Divanı | Divan 14 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
Ahmed-i Hani Divanı | Divan 08 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
Keçecizade İzzet Molla Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
Abdürrahim Fedai Divanı I Divan 29 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Hafız-ı Şirâzi I Divan 29 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Adli (II. Beyazıd) Divanı I Divan 29 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Mihri Hatun Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
Neşâtî Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
Esrar Dede Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
Bahti Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
Bağdatlı Ruhi | Divan 29 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Aziz Mahmud Hüdayi Divanı | Divan 01 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
Mevlana Divanı | Divan 11 Mayıs 2023 | 25. Bölüm
Mevlana Divanı | Divan 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Şeyhülislam Yahya Divanı | Divan (23. Bölüm) 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
İmam Şafiî Divanı I Divan 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Hayâlî Bey Divanı I Divan 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Usuli Divanı I Divan 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Fasîh Ahmed Dede Divanı I Divan 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Ahmet Paşa Divanı I Divan 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Aşk ve İrfan Şairi: Yunus Emre I Divan 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Cem Sultan'ın Divanı I Divan 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Azmizade Haleti Divanı I Divan 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Zati ve Divanı I Divan 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Taşlıcalı Yahya Bey I Divan 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Selimi I Divan 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Necati Bey I Divan 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Yunus Emre I Divan 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Yunus Emre ve Şiirleri I Divan 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Yunus Emre ve Divânı I Divan 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Nef'i I Divan 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Nabi I Divan 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Baki I Divan 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Avni I Divan 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
3. Bölüm "Nedim" 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Şeyh Galip I Divan 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Fuzuli I Divan 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Niyazi-i Mısri Divanı | Divan

Divan'da bu hafta Kırklareli Üni. Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Bilal Yamak, Niyazi-i Mısri Divanı'nı anlattı.

Dili ve ruhu İslam medeniyetinin estetik esaslarıyla şekillenen şiirlerin toplandığı divanların sayfalarını aralıyoruz. Yunus Emre'den, Fuzuli'ye, Şeyh Galib'den Nabi'ye kadar pek çok mana ustasının beyitleriyle altı asır sürmüş koca bir edebiyatın zarafetini, inceliğini ve sanatını günümüze taşıdığımız Divan programı, alanında uzman birbirinden kıymetli isimlerle Vav Tv'de. Divan'da bu hafta Kırklareli Üni. Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Bilal Yamak, Niyazi-i Mısri Divanı'nı anlattı.

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