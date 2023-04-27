Abbasi Halifeleri Vasık ve Mütevekkil Dönemleri | İslam Tarihi Sohbetleri

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Abbasi Halifeleri Vasık ve Mütevekkil Dönemleri" konuşuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 36. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:00 Abbasi Halifeleri Vasık ve Mütevekkil Dönemleri
03:00 Abbasi Halifeleri Vasık ve Dönemi
06:00 Abbasi Halifelerinin Nüfüz Kaybı ve Döneme Yansımaları
09:00 Abbasi Halifesi Vasık Devlet Yönetimde Nasıl Bir Siyaset İzledi?
10:00 Abbasi Halifesi Vasık Döneminde Yaşanan İsyanlar
11:00 Abbasi Halifelerinin Nüfüz Kaybı ve Döneme Yansımaları
16:00 Mihne Sürecinin Arka Planında Yaşanan Gelişmeler
20:00 Mütevekkil Türk Komutanların Baskılarıyla Abbasi Halifesi Oldu
22:00 Abbasi Halifelerinin Nüfüz Kaybı ve Döneme Yansımaları
30:00 Abbasi Halifesi Mütevekkil ve Dönemi
34:00 Mütevekkil'in Halife Seçilmesi Nasıl Oldu?
38:00 Abbasi Halifesi Mütevekki'in Türk Nüfuzunu Sonlandırma Çalışmaları
40:00 Halife Mütevekkil'în Mihne Sürecini Sonlandırması
44:00 Halife Mütevekkil'in Din ve Siyaset Anlayışı
45:00 Halife Mütevekkil Döneminde İlim Geleneği Nasıl Devam Etti?
50:00 Abbasi Halifesi Mütevekkil'in Türk Nüfuzunu Sonlandırmaya Çalışmaları
53:00 Abbasi Halifesi Mütevekkil ve Dönemi
56:00 Abbasi Halifesi Mütevekkil'in Ali Evladına Yönelik Yaptırımları