Abbasi Halifeleri Vasık ve Mütevekkil Dönemleri | İslam Tarihi Sohbetleri

Abbasi Halifesi Vasık devlet yönetimde nasıl bir siyaset izledi?

27 Nisan 2023 | 15:38
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İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Abbasi Halifeleri Vasık ve Mütevekkil Dönemleri" konuşuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 36. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 Abbasi Halifeleri Vasık ve Mütevekkil Dönemleri

03:00 Abbasi Halifeleri Vasık ve Dönemi

06:00 Abbasi Halifelerinin Nüfüz Kaybı ve Döneme Yansımaları

09:00 Abbasi Halifesi Vasık Devlet Yönetimde Nasıl Bir Siyaset İzledi?

10:00 Abbasi Halifesi Vasık Döneminde Yaşanan İsyanlar

11:00 Abbasi Halifelerinin Nüfüz Kaybı ve Döneme Yansımaları

16:00 Mihne Sürecinin Arka Planında Yaşanan Gelişmeler

20:00 Mütevekkil Türk Komutanların Baskılarıyla Abbasi Halifesi Oldu

22:00 Abbasi Halifelerinin Nüfüz Kaybı ve Döneme Yansımaları

30:00 Abbasi Halifesi Mütevekkil ve Dönemi

34:00 Mütevekkil'in Halife Seçilmesi Nasıl Oldu?

38:00 Abbasi Halifesi Mütevekki'in Türk Nüfuzunu Sonlandırma Çalışmaları

40:00 Halife Mütevekkil'în Mihne Sürecini Sonlandırması

44:00 Halife Mütevekkil'in Din ve Siyaset Anlayışı

45:00 Halife Mütevekkil Döneminde İlim Geleneği Nasıl Devam Etti?

50:00 Abbasi Halifesi Mütevekkil'in Türk Nüfuzunu Sonlandırmaya Çalışmaları

53:00 Abbasi Halifesi Mütevekkil ve Dönemi

56:00 Abbasi Halifesi Mütevekkil'in Ali Evladına Yönelik Yaptırımları

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