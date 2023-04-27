Mihne Sürecinde Halkul'Kur'an Meselesi | İslam Tarihi Sohbetleri

Me'mun dönemi fikri tartışmaların topluma yansımaları nasıl oldu?

27 Nisan 2023 | 13:28
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Me'mun dönemi fikri tartışmaların topluma yansımaları nasıl oldu? Me'mun döneminde ilim adamlarına karşı yapılan baskılar nelerdir? İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İlk Dönem İslam Tarihinde Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi " konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 33. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 İlk Dönem İslam Tarihinde Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi

07:25 Mihne Sürecinde Mu'tezile

11:00 Mihne sürecinde Halkul'Kur'an meselesi

13:00 Halku'l - Kur'an meselesinin siyasal sonuçları

17:30 Me'mun dönemi ve Mihne süreci

21:00 Halku'l - Kur'an fikrinin tarihi ve siyasi arka planı

32:00 Me'mun dönemi fikri tartışmaların topluma yansımaları

44:00 Me'mun döneminde ilim adamlarına karşı yapılan baskılar

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