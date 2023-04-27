Me'mun dönemi fikri tartışmaların topluma yansımaları nasıl oldu? Me'mun döneminde ilim adamlarına karşı yapılan baskılar nelerdir? İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İlk Dönem İslam Tarihinde Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi " konuşuldu.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 33. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:00 İlk Dönem İslam Tarihinde Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi
07:25 Mihne Sürecinde Mu'tezile
11:00 Mihne sürecinde Halkul'Kur'an meselesi
13:00 Halku'l - Kur'an meselesinin siyasal sonuçları
17:30 Me'mun dönemi ve Mihne süreci
21:00 Halku'l - Kur'an fikrinin tarihi ve siyasi arka planı
32:00 Me'mun dönemi fikri tartışmaların topluma yansımaları
44:00 Me'mun döneminde ilim adamlarına karşı yapılan baskılar