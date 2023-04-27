Abbasi Halifesi Harun Reşid Dönemi | İslam Tarihi Sohbetleri

Abbasi Devletinin Üçüncü Halifesi: Mehdi Abbasi Devletinin Üçüncü Halifesi Mehdi'nin Dönem Üzerindeki Etkisi Abbasi Devletinin Veliahtlık Sistemi İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...
Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Abbasi Halifesi Harun Reşid Dönemi" konuşuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 29. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:00 Abbasi Devletinin Üçüncü Halifesi: Mehdi
05:00 Abbasi Devletinin Üçüncü Halifesi Mehdi'nin Dönem Üzerindeki Etkisi
29:00 Abbasi Devletinin Veliahtlık Sistemi
44:00 Musa El-Hadi'nin Halifelik Dönemi
53:00 Abbasi Halifesi Harun Reşid Dönemi
01:24:00 Halife Harun Reşid Döneminde Abbasi Devletinde Çıkan İç Karışıklıklar
01:30:00 Halife Harun Reşid Döneminde Abbasi Devleti-Bizans İlişkisi
01:43:00 Halife Harun Reşid ve Bermeki Kabilesi İlişkisi