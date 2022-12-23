İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatı | İslam Tarihi Sohbetleri

İslam medeniyetinde devlet teşkilatı nasılı? İslam medeniyetinde yöneticilerin özellikleri nelerdir? İslam tarihinde vezirlik müessesesinin ortaya çıkışı nasıl oldu? Abbasiler döneminde vezirlik nasıldı? İslami geleneğe göre yöneticilik anlayışı nasıldı? İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Devletlerinde Yönetim Anlayışı" ele alındı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 40. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 İslam medeniyetinde devlet teşkilatı

08:00 İslam medeniyetinde yöneticilerin özellikleri

14:00 İslami geleneğe göre yöneticilik ve liderlik

18:00 İslam tarihinde vezirlik müessesesinin ortaya çıkışı

22:00 Abbasiler döneminde vezirlik

45:00 İslam tarihinde vezirlik müessesesi

51:00 İslami geleneğe göre yöneticilik