Mukabele - 15. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 15. cüzünde İsra Suresi ve Kehf Suresi yer almaktadır. 281-292 sayfaları arası, İsra Suresi'ni 292-300 sayfaları arası da Kehf Suresi'ni ihtiva eder.
19 Nisan 2023 | 20:35
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