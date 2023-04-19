Mukabele - 8. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 8. cüzü, En'âm suresinin 111. ayetinden sonuna kadar olan kısmı ve A'raf suresinin 1-88. ayetlerini ihtiva eder.
19 Nisan 2023 | 14:27
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