Mukabele - 18. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 18. cüzü, 341-348 sayfaları arasında Mü'minun Suresi'ni, 349-358 sayfaları arasında Nur Suresi'ni, 358-360 sayfaları arasında ise Furkan Suresi'ni ihtiva eder
19 Nisan 2023 | 17:12
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