Mukabele - 28. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 28’inci cüzü Mücadele suresinin 1- 22 ayetlerini, Haşr suresinin 1-24 ayetlerini, Mümtehine suresinin 1-13 ayetlerini, Saf suresinin 1- 14 ayetlerini, Cuma suresinin 1-11 ayetlerini, Münafikûn suresinin 1-11 ayetlerini, Tegâbün suresinin 1-18 ayetlerini, Talâk suresinin 12 ayetlerini ve Tahrîm suresinin 1-12 ayetlerini ihtiva eder.
21 Nisan 2023 | 17:46
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Mukabele - 30. Cüz - Mehmet Emin Ay 21 Nisan 2023 | 17:47
Mukabele - 29. Cüz - Mehmet Emin Ay 21 Nisan 2023 | 17:48
Mukabele - 28. Cüz - Mehmet Emin Ay 21 Nisan 2023 | 17:46
Mukabele - 26. Cüz - Mehmet Emin Ay 20 Nisan 2023 | 13:29
Mukabele - 25. Cüz - Mehmet Emin Ay 20 Nisan 2023 | 13:10
Mukabele - 3. Cüz - Mehmet Emin Ay 14 Nisan 2023 | 14:51
Mukabele - 2. Cüz - Mehmet Emin Ay 14 Nisan 2023 | 12:40
Mukabele - 1. Cüz - Mehmet Emin Ay 03 Nisan 2023 | 15:55