Mukabele - 3. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 3. cüzü, Bakara suresinin 253. ayetinden sonuna kadar olan bölümü ve Al-i İmran suresinin 93. ayetine kadar olan kısmı ihtiva eder.
14 Nisan 2023 | 15:05
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