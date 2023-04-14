Mukabele - 4. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 4. cüzü, Âl-i İmrân suresinin 93-200. ayetlerini ve Nisâ suresinin başlangıcından 24. ayete kadar olan kısmı ihtiva eder.
14 Nisan 2023 | 15:08
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