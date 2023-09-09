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09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
09 Eylül 2023
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Hz. Aişe (r.anh)
Hz. Ebû Bekir'in kızı ve Hz. Peygamber'in hanımı.
Ümmü'l-mü'minîn Âişe bint Ebî Bekr es-Sıddîk el-Kureşiyye (ö. 58/678)
Hz. Ebû Bekir'in kızı ve Hz. Peygamber'in hanımı.
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